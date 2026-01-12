Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Valdano sulla crisi Real: "Alonso instabile dal primo giorno, il club non l'ha mai supportato"

© foto di Redazione TMW
Simone Lorini
Oggi alle 22:13Calcio estero
Simone Lorini

Jorge Valdano, leggenda del Real Madrid ed ex direttore sportivo dei Blancos, ha criticato duramente la società per la gestione e il conseguente esonero di Xabi Alonso. Secondo l'argentino, il tecnico non avrebbe mai goduto della piena fiducia dell'ambiente madrileno: "L'ho visto instabile fin dal primo giorno; non ha mai sentito il supporto del club", ha dichiarato Valdano. Un segnale decisivo, a suo avviso, sarebbe arrivato durante il discorso di Natale di Florentino Pérez, in cui il presidente non ha mai menzionato l'allenatore, confermando una situazione di estrema precarietà.

L'analisi di Valdano si è poi spostata sulle criticità tattiche che hanno afflitto la squadra durante la gestione Alonso, evidenziando una carenza strutturale nella rosa. "Ha dovuto fare i conti con molti infortuni e la squadra manca di uno stratega in campo", ha spiegato l'ex dirigente, sottolineando come l'assenza di un regista centrale porti inevitabilmente alla perdita dell'identità di gioco. Valdano ha citato l'esempio di altri grandi club che, una volta perso il proprio centrocampista di riferimento, hanno smarrito la propria guida tecnica.

In conclusione, Valdano ha sottolineato che, nonostante i tentativi di Xabi Alonso di sopperire a queste lacune, la mancanza di profili idonei a quel ruolo specifico ha condizionato inevitabilmente il suo percorso al Bernabéu.

