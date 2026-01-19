TMW Verona, dopo Lirola occhi ancora in casa del Marsiglia: valutato Ulisses Garcia

Il Verona si prepara alla delicata e importante sfida in trasferta contro la Cremonese, prevista oggi alle 18.30. Una gara nella quale il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare i conti con numerose assenze per infortunio (si sono aggiunti anche Valentini e Al-Musrati). Pur dovendo tener conto di paletti finanziari non facili da rispettare per rinforzare la squadra, il ds Sean Sogliano intanto si sta muovendo per inserire nuovi tasselli nella squadra gialloblu, venendo incontro così alle esigenze dell'allenatore.

Sulla fascia destra è già stato preso Pol Lirola, convocato per la partita dello Zini: su quella fascia c'è emergenza e potrebbe anche essere trovare l'esordio immediato. Sulle corsie esterne il club gialloblu potrebbe non fermarsi qui. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti è vivo l'interesse degli scaligeri per un altro giocatore finito ai margini del progetto al Marsiglia.

Si tratta di Ulisses Alexandre Garcia Lopes, meglio noto semplicemente come Ulisses Garcia. Da capire la formula: non è da escludere che possa uscire anche in prestito, per trovare spazio. Il suo nome comunque non è l'unico valutato dal Verona per questo mercato invernale. Il giocatore è stato accostato anche al Sassuolo in queste settimane, anche se i neroverdi al momento non si sarebbero mossi concretamente sul suo profilo.

Portoghese naturalizzato svizzero (vanta 11 presenze con la Svizzera), Garcia ha raccolto fino a qui appena 6 presenze fra campionato e Champions League con la squadra di Roberto De Zerbi, delle quali appena tre da titolare ad inizio stagione. Nelle ultime settimane poi è finito fuori dai convocati e la sua ultima apparizione in campo risale al 5 novembre, contro l'Atalanta.