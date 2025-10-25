TMW Verona, il presidente Zanzi: "Scritta una lettera alle Autorità per lo stop ai tifosi"

Tre mesi di trasferte vietate per i tifosi di Pisa e Hellas Verona, dopo gli scontri a margine dell’ultimo incrocio di campionato tra le due formazioni. Il club gialloblu ha informato che nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, è stata inviata alle Autorità preposte una lettera "riguardante la decisione adottata dal Ministero degli Interni in seguito ai fatti accaduti nel prepartita di Pisa-Hellas Verona all'esterno della 'Cetilar Arena'", si legge nel comunicato.

Il presidente esecutivo del Verona, Italo Zanzi, è intervenuto poco prima della conferenza stampa del tecnico Paolo Zanetti per dire la sua in merito a questa decisione.

Queste le sue parole: "Abbiamo ritenuto giusto scrivere direttamente alle Autorità preposte per manifestare il nostro dispiacere per la decisione presa nei confronti della totalità della nostra tifoseria. Tale provvedimento punisce ingiustamente le numerosissime famiglie e tutti i tifosi che hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e che si vedono private per tre mesi della possibilità di seguire e sostenere la loro squadra del cuore in trasferta. Come Club abbiamo ritenuto corretto esporre il nostro pensiero per tutelare la comunità gialloblù, che ogni settimana segue pacificamente e con passione la nostra squadra. Speriamo quindi di avere presto con noi i nostri tifosi in trasferta per sostenere la squadra in quanto sono per noi fondamentali".