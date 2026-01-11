Verona, Valentini: "Ora sono al cento per cento, dobbiamo fare una grande partita"

Nicolas Valentini, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio: "Abbiamo un obiettivo che è la salvezza, dobbiamo fare una grande partita. Siamo una grande squadra, tutti abbiamo lo stesso obiettivo. Mi sono infortunato alla prima di campionato, sono stato fuori quasi tre mesi ma adesso sono al cento per cento e voglio fare il meglio per la squadra".