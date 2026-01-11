Hellas Verona, Valentini: "Non importa chi gioca, conta solo conquistare la salvezza"
Il difensore dell'Hellas Verona, Nicolas Valentini, ha presentato a Sky Sport la partita delle 18 contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Abbiamo fatto una gande partita contro il Napoli, dobbiamo provare a fare risultato in ogni incontro. Sappiamo che gruppo siamo, lavoriamo tutti i giorni per raggiungere l'obiettivo".
Sul suo ritorno dal 1': "Sono contento di essere tornato titolare. Non importa chi gioca, ma conquistare la salvezza".
