Hellas Verona, Valentini: "Non importa chi gioca, conta solo conquistare la salvezza"

Il difensore dell'Hellas Verona, Nicolas Valentini, ha presentato a Sky Sport la partita delle 18 contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Abbiamo fatto una gande partita contro il Napoli, dobbiamo provare a fare risultato in ogni incontro. Sappiamo che gruppo siamo, lavoriamo tutti i giorni per raggiungere l'obiettivo".

Sul suo ritorno dal 1': "Sono contento di essere tornato titolare. Non importa chi gioca, ma conquistare la salvezza".