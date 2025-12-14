Verona, Zanetti 'salva' la Fiorentina: "Lotta per non retrocedere riguarda altre squadre"

Nella conferenza stampa dopo il successo all'ultimo minuto per 2-1 contro la Fiorentina, il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato anche della delicatissima situazione dei viola, squadra ultima in classifica che però secondo l'allenatore scaligero ha tutto per risollevarsi:

Cosa vuol dire avere tra le competitor per la salvezza una squadra come la Fiorentina?

"Un po' preoccupa, perché la Fiorentina per me ha tutto per fare dei filotti e risalire. Nel calcio prima o poi i valori vengono fuori e per questo non possiamo pensare che la Fiorentina non uscirà da questa situazione. La lotta salvezza per me riguarda altre squadre che ci hanno dato del margine e che dobbiamo riprendere".