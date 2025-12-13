Dopo l’Europa Vanoli vuole sbloccarsi in A. E i numeri contro Zanetti…

Vanoli e Zanetti, i due Paolo, sono stati avversari per la prima volta in un campionato la stagione scorsa. Alla quinta giornata fu Verona-Torino 2-3, al 31esimo turno Torino-Verona terminò 1-1. Bilancio che vede l’allenatore originario di Varese in vantaggio su quello di Valdagno grazie a 1 successo e 1 pareggio, con 4 reti fatte dalle sue squadre e i 3 gol incassate da quelle del collega.

Curiosità: le cifre appena raccontate sono, anche, quelle che emergono dagli incroci fra Vanoli e l’Hellas Verona.

Ammontano a 6, invece, i precedenti fra Zanetti e la Fiorentina. I primi 2 risalgono al 2021-2022, 1 successo e 1 sconfitta dalla panchina del Venezia; nel 2022-2023 ecco il derby dell’Arno alla guida dell’Empoli, doppio segno X; infine, 1 vittoria e 1 stop l’anno scorso con gli scaligeri. Pertanto: 2 affermazioni, 2 pari, 2 battute d’arresto. Equilibrio perfetto!

Attenzione, dopo essersi sbloccato in UEFA Conference League, Paolo Vanoli cerca la prima vittoria con la Fiorentina in campionato (e per la Viola sarebbe la prima in questo torneo quando siamo ormai arrivati alla 15esima giornata).

TUTTI I PRECEDENTI FRA VANOLI E ZANETTI IN CAMPIONATO

1 vittoria Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Zanetti

4 gol fatti squadre di Vanoli

2 gol fatti squadre di Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI FRA VANOLI E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

1 vittoria Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Hellas Verona

4 gol fatti dalle squadre di Vanoli

3 gol fatti dall’Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZANETTI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

2 vittorie Zanetti

2 pareggi

2 vittorie Fiorentina

4 gol fatti dalle squadre di Zanetti

5 gol fatti dalla Fiorentina