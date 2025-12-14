Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verona, Zanetti: "Bernede stratosferico. Orban ha messo un mattoncino sul nostro percorso"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 22:15Serie A
Simone Bernabei

Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa parlando anche dell'impatto di alcuni singoli nella vittoria per 2-1 in trasferta contro la Fiorentina con doppietta di Orban:

Orban si è fatto perdonare.
"Sono molto contento per lui. Nelle ultime partite non aveva giocato perché avevo bisogno delle caratteristiche di Mosquera, ma ho sempre detto che era un giocatore importante. Oggi Gift ha messo un bel mattoncino sul nostro percorso".

Quanto è importante Al Musrati?
"Per un paio di mesi non lo abbiamo avuto per infortunio ma è un ragazzo che viene a sostituire un giocatore importante come Duda. Viene da piazze importanti, ha la personalità giusta e ci sta dando una grossa mano. Poi Bernede è stato stratosferico".

Come si mantiene la calma?
"Fa piacere dopo aver mangiato un po' di...cioccolata, vedere i tifosi entusiasti. Ma io rimango molto cauto: è un altra partita che dice che noi ci siamo per la salvezza ma la classifica resta deficitaria e il calendario è difficile. Dobbiamo restare sul pezzo e lavorare con umiltà".

Mosquera fa giocare bene la squadra.
"Lui per caratteristiche deve far salire la squadra perché ha tanta forza e la sta ulteriormente migliorando con il lavoro. Io penso che Giovane, Orban e Sarr stanno bene accanto a lui che è un riferimento, più di Orban e Sarr".

Immagine news Serie A n.1 Juventus, Cabal: "Felice per la squadra. Spalletti vuole tanto: sa che posso darlo"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Dentro la partita fino al rosso, non è facile essere sempre brillanti"
Immagine news Serie A n.3 Bologna-Juventus vista da Marocchi: "Il solito Yildiz... Deve studiarsi la storia di Del Piero"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Va detto bravi ai ragazzi. Cabal? Deve correggere la sua emozione"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Cabal: "Questi 3 punti ci rimettono in lotta per la vittoria del campionato"
