La meglio gioventù: parola a Pisilli e Palestra, il nuovo motore di Gattuso

A Coverciano c’è chi, di fatto, non ha mai visto l’Italia a un Mondiale. Nel 2014, ultima volta degli azzurri, Niccolò Pisilli aveva dieci anni e Marco Palestra nove. Ricorderanno sicuramente quella spedizione, ma magari in maniera abbastanza sfuocata, specie considerando che non fu memorabile. Oggi, rappresentano i nuovi pistoni del motore che Gennaro Gattuso spera spinga l’Italia ai Mondiali.

A due giorni dalla sfida con l’Irlanda del Nord, il centrocampista della Roma ha raccontato le sensazioni che si vivono in azzurro: “"Deve esserci un equilibrio. Dobbiamo avere la serenità di chi sa che con il 100% dell'impegno può raggiungere l'obiettivo, ma anche con la consapevolezza di chi sa che si sta giocando qualcosa di importante". A centrocampo Tonali non è al meglio, ma è difficile che parta titolare: “Siamo un gruppo molto forte, nel mio ruolo sono tutti veramente forti, sennò non sarebbero qui".

Ha più speranze Palestra, che spiega di non essere rimasto sorpreso da una convocazione in verità annunciata: “Non mi aspettavo la chiamata. È un sogno per tutti. Certo, comunque ci credevo e sono molto contento di essere qui”. Quanto alla partita con l’Irlanda del Nord: “Una delle gare più importanti degli ultimi anni. Anche se è la prima volta che sono qua, sento l’importanza del match e la responsabilità di vestire questa maglia. Ci stiamo allenando bene, vedo un gruppo concentratissimo ma anche libero mentalmente, perché l’aspetto psicologico può fare la differenza”.