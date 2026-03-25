Il Cagliari 'vede' il nuovo stadio, L'Unione Sarda apre: "Passi avanti verso l'accordo"

Nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio per il progetto del Cagliari che punta alla costruzione di un nuovo stadio di proprietà. L'edizione odierna de L'Unione Sarda tratta oggi l'argomento al centro della sua prima pagina: "Stadio, passi avanti verso l'accordo - si legge sul quotidiano isolano -. Resta lo scoglio del canone di concessione":

Risolto il problema del diritto di superficie, resta invece da risolvere il problema del canone di concessione per il quale la società propone 50mila euro all’anno. "Ma sono fiducioso che con lo stesso spirito costruttivo di questi mesi si troverà una soluzione", ha assicurato l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta, come raccolto nelle ultime ore dallo stesso giornale.

"Abbiamo depositato a dicembre il documento definitivo a livello finanziario, siamo in attesa dell’ok dal Comune per poter partire e che loro possano poi partire con la gara - aveva spiegato negli scorsi giorni il presidente del club rossoblu, Tommaso Giulini -. Non è ancora avvenuto perché ci sono ancora due partite aperte: una sul diritto di superficie, che il Comune non era convinto di darci come noi l’abbiamo chiesto, anche se in Italia l’hanno avuto tutti coloro che hanno avuto un’area in concessione. Noi insistiamo, i nostri legali stanno cercando una soluzione di compromesso e sono fiducioso si possa trovare in tempi brevi.