Parma-Cremonese, i convocati di Cuesta: ancora out Bernabè, anche Delprato indisponibile

Sono da poco stati diramati i convocati di mister Carlos Cuesta per la gara di domani tra Parma e Cremonese, valevole per la 30° giornata di Serie A. Come annunciato dallo stesso tecnico maiorchino in conferenza, sarà ancora assente Adrian Bernabé, che non ha recuperato dal problema allo psoas. Assenti anche Cremaschi (infortunio al ginocchio) e Delprato (squalificato per somma di ammonizioni), confermato il giovane Mena Martinez. Di seguito l'elenco completo dei 21 giocatori convocati:

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.