Vitik si è infortunato nel riscaldamento di Bologna-Fiorentina: per lui problema alla coscia

Il Bologna ha perso 2-1 in casa la sfida delle ore 15:00, il Derby dell'Appennino del Dall'Ara contro la Fiorentina, partita che viveva nel ricordo del presidente viola Rocco Commisso, scomparso da poche ore.

Tra chi era stato scelto da Italiano per partire titolare nel Bologna c'era Martin Vitik, che avrebbe dovuto comporre la coppia al centro della difesa con il norvegese Heggem e che invece è stato escluso all'ultimo istante dalla partita a causa di un problema fisico accusato nel corso del riscaldamento.

Secondo quanto ricostruito da Tuttomercatoweb.com, nel corso del riscaldamento prima di Bologna-Fiorentina, il difensore ceco Vitik ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Un problema che lo ha costretto ai box per la partita (il suo posto al centro della retroguardia è stato occupato da Casale) e che verrà rivalutato meglio dallo staff medico del Bologna nei prossimi giorni.

