Sospiro di sollievo per il Bologna: gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni per Vitik

Parziale sospiro di sollievo in casa Bologna, perché parrebbero scongiurate lesioni alla coscia per Martin Vitik, difensore centrale ceco classe 2003 fermo ai box dal riscaldamento di domenica scorsa prima della partita contro la Fiorentina per la quale era stato scelto tra i titolari dal suo allenatore Italiano, costretto poi a doverci rinunciare a pochi minuti dal fischio d'inizio e a ripiegare su Casale.

Da quanto si apprende direttamente dai canali ufficiali per il Bologna, gli esami strumentali cui si è sottoposto nelle scorse ore Vitik hanno scongiurato infortuni troppo gravi: "A due giorni da Bologna-Celtic, la squadra ha ripreso ad allenarsi con una seduta tattica e prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Jhon Lucumi e Federico Bernardeschi. Lavoro a parte anche per Martin Vitik, i cui esami hanno confermato il risentimento alla coscia: svolgerà qualche giorno di differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".

Visto quanto si legge nella nota rossoblù, Vitik sarà comunque di certo indisponibile per il prossimo impegno del Bologna, opposto al Celtic giovedì in Europa League. Con la squalifica del nuovo acquisto Helland e l'infortunio di Lucumi, oltre a Bonifazi fuori lista, a Italiano rimangono solo Heggem e Casale come centrali.