Bologna, Vitik tra i migliori col Brann: "Contento di avere seguito bene le indicazioni del mister"
Il difensore rossoblù Martin Vitik, intervenuto ai canali ufficiali del Bologna, ha commentato così la vittoria di Bergen grazie al gol segnato al 9' da Santiago Castro:
"Il Brann è una buona squadra, molto fisica, ma siamo riusciti a controllare la partita molto bene, ed è sempre bello non prendere gol. Su un campo del genere siamo stati bravi a portarla a casa, io sono contento di avere seguito bene le indicazioni del mister, che mi aveva chiesto qualcosa di diverso dal solito e una pressione più alta".
