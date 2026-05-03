Vlahovic non basta, Montipò miracoloso: il Verona strappa l'1-1 alla Juve. Allegri sorride

Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, due legni presi dalla Juventus e un golazo di Vlahovic su punizione, ma alla fine il Verona tiene a bada i bianconeri e strappa l'1-1. Punto d'orgoglio, al netto della retrocessione già incassata, mentre i bianconeri mancano l'aggancio sul Milan.

Bowie ammutolisce lo Stadium

L'Allianz Stadium si è trasformato in un teatro di paradossi per una Juventus che, passata in soli due mesi dall'inseguimento Champions alla concreta chance di agganciare il terzo posto del Milan, ha chiuso la prima frazione di gioco sotto shock. Nonostante un avvio arrembante e le fiammate dell'asse Conceicao-Yildiz, la mancanza di cinismo è costata cara ai bianconeri, fermati anche da una traversa di Bremer. Proprio il centrale brasiliano, al 34’, si è reso protagonista di un errore da matita rossa che ha spianato la strada al contropiede di Bradaric, bravo a pescare Bowie per il gol del vantaggio scaligero. Stadium gelato, la banda di Spalletti si è persa tra scoramento generale e imprecisioni, con Edmundsson insuperabile sulla botta di Cambiaso. La Juventus è rientrata negli spogliatoi visibilmente in tilt e ricoperta dai fischi dei tifosi bianconeri, costretti ad assistere al vantaggio del Verona già retrocesso matematicamente invece avanti 1-0.

Sfortuna e pali, Montipò nega la vittoria alla Juve

Una ripresa problematica che Spalletti ha deciso di prendere di petto, inserendo Vlahovic immediatamente insieme a David in area di rigore. La ciurma di Sammarco, senza nulla da perdere, ha accentuato il nervosismo e la fretta della Juventus di acciuffare la parità. Finché una punizione disegnata alla perfezione da Vlahovic al 62’ si è rivelata imprendibile per Montipò e ha riaperto improvvisamente la partita 1-1. Un paio di palle gol clamorose di Conceicao hanno tramutato il portiere avversario in salvatore, negando il sorpasso ai bianconeri. Anche se per gli ultimi 20 minuti di gara è stato un totale assedio della Juventus, ma i giocatori di Sammarco hanno eretto una trincea insuperabile. Il numero uno del Verona è stato miracoloso anche su Zhegrova nel finale, mandando la palla del possibile 2-1 della Juventus sul palo e regalando così un punto enorme per orgoglio. Al netto della retrocessione già raggiunta. Ma chance enorme persa dai bianconeri, che non agganciano il Milan, allungando però a +4 sul Como.