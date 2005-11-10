Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 6ª giornata

autore
Luca Di Leonardo
Oggi alle 18:30Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
09.10.2026 18:30Fantacalcio
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 9 ottobre ci sarà l'anticipo della sesta giornata in Serie A con la gara di Marassi tra Genoa e Fiorentina in programma alle 15.

Gli 11 consigliati per la 6ª giornata al fantacalcio:

Modulo 3-4-3

Mandas (Lazio-Monza): il portiere biancoceleste ha già realizzato 3 clean sheet nelle prime 5 gare di campionato risultando il 1º portiere per fantamedia e imbattibilità della Serie A. Zero insufficienze in pagella.

Bisseck (Inter-Parma): dovrebe partire titolare nella sfida contro il Parma, può essere comunque schierato titolare con copertura in panchina. Un gol all'attivo in 4 presenze (ha saltato la gara con l'Udinese) con una fantamedia del 7.00 che lo porta ad essere il 4º difensore per fantamedia del campionato.

Tiago Gabriel (Lecce-Bologna): non è mai stato un difensore propenso al bonus ma in questa stagione (4 presenze) ha già realizzato 2 gol diventando il primo difensore (al pari di Bremer e Kamara) per numero di gol, raggiungendo già lo score dello scorso anno.

Bracaglia (Napoli-Frosinone): una delle sorprese al fantacalcio di queste prime 5 giornate in campionato con 1 gol e 1 assist ma con 3 ammonizioni. Media voto del 6.40 con una sola insufficienza in pagella.

Vlasic (Torino-Udinese): inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative (lo scorso anno 8 gol e 3 assist) con 5 insufficienze su 5 gare e una media voto del 5.40. Contro l'Udinse ha la possibilità di migliorare il suo rendimento e in caso di rigore dovrebbe essere lui a presentarsi dal dischetto.

Konè M. (Como-Roma): una certezza al fantacalcio e in questo inizio di stagione ha già realizzato 2 gol (contro I'inter) raggiungendo il numero di gol totali in campionato dello scorso anno. Gasperini lo reputa un titolarissimo della squadra giallorossa, se troverà continuità nei bonus diventerà un top di reparto.

Gaetano (Atalanta-Venezia): inizio di stagione da dimenticare per l'ex Cagliari con 3 insufficienza in 4 gare giocate e l'espulsione rimediata nel finale di gara contro la Roma. Ha la piena fiducia di Sarri che l'ha fortemente voluto e dovrebbe ritrovare la titolarità nella sfida contro il Venezia.

Conceicao (Cagliari-Juventus): l'esterno portoghese non è al meglio fisicamente dopo le gare in nazionale ma è in grado di essere determinante anche a gara in corso. In questa stagione ha realizzato 1 gol e 1 assist risultando il sesto centrocampista per media voto in campionato.

Diao (Como-Roma): piena fiducia da parte di Fabregas per l'esterno senegalese che ha la possibilità e il talento per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa. Ottimo inizio di stagione con 2 gol e 1 assist ed è il 5º attaccante per passaggi chiave della Serie A.

Osmajc (Genoa-Fiorentina): la squadra di De Rossi si affida all'attaccante montenegrino per trovare la prima vittoria in campionato. Buon impatto nel nostro campionato con 2 gol in 4 gare disputate. Unico neo: se non segna prende l'insufficienza in pagella come già successo contro Lazio e Frosinone.

Berardi (Sassuolo-Milan): il buon Domenico quando vede Milan si accende. In carriere 20 gare contro il Milan con 12 gol e 7 assist. È la sua "vittima" preferita. Un buon secondo slot per il vostro attacco.

Articoli correlati

Immagine news 1
Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Immagine news 2
Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Immagine news 3
Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate

Altre notizie Fantacalcio

Oggi
Immagine news 1
18:45 Fantacalcio
Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Immagine news 2
18:30 Fantacalcio
Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 6ª giornata
mercoledì 7 ottobre
Immagine news 3
10:10 Fantacalcio
Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
martedì 6 ottobre
Immagine news 4
10:10 Fantacalcio
Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate
lunedì 5 ottobre
Immagine news 5
10:10 Fantacalcio
Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
giovedì 1 ottobre
Immagine news 6
10:10 Fantacalcio
Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
mercoledì 30 settembre
Immagine news 7
10:10 Fantacalcio
Fantacalcio, il nuovo Parma di Alberto Gilardino
martedì 29 settembre
Immagine news 8
10:10 Fantacalcio
Fantacalcio, 5 attaccanti da acquistare alla riparazione
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 FIGC, si torna a votare: convocata l'assemblea straordinaria elettiva per il 14 dicembre
Immagine top news n.2 Juventus, Nico Gonzalez rinnova fino al 2030: l'annuncio del club bianconero
Immagine top news n.3 De Winter: "Sento la fiducia di Amorim. Scudetto? Vado in bici da Milanello a Casa Milan"
Immagine top news n.4 Juventus, Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo fino al 2030: a breve l'annuncio
Immagine top news n.5 Inter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Voglio dire una cosa su Calhanoglu"
Immagine top news n.6 La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"
Immagine top news n.7 Como, accordo trovato con Douvikas per il rinnovo fino al 2030: presto la firma
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Como, Braglia: "Con la Roma test per essere alla pari con le grandi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Serie A
Immagine box news Serie A Chi è Djibril Diallo, il talento del Parma che abbiamo inserito nella Top 100 sui giovani italiani
Immagine box news Serie A Serie A, finalmente si riparte. Sei partite in un mese per capire le gerarchie
Immagine box news Serie A Gli strascichi del caos FIGC: si va verso il cambio del segretario. Viglione in pole, ma serve tempo
Immagine box news Serie A Panchina cercasi: tanti allenatori top in attesa di chiamata. Si aggiunge Montella
Immagine box news Serie A Biondini ancora nel mirino del Torino. Che pensa a gennaio, per poi lasciarlo all'Empoli
Immagine box news Serie A Genoa-Fiorentina, i convocati di De Rossi: prima chiamata per Robinho Jr
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, chi giocherà fra i pali a Empoli? Inzaghi: "Perin non al 100%. Deciderò domani"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Scontri all'esterno del Partenio: Avellino-Sampdoria potrebbe essere posticipata
Immagine box news Serie B Cesena, Mencucci ha detto sì: dopo l'addio di Di Taranto sarà ufficializzato
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio di Sinani
Serie C
Immagine box news Serie C Treviso, lussazione alla spalla per Gerbi: dovrà operarsi. Rischia almeno tre mesi di stop
Immagine box news Serie C Spezia, Roberts torna a parlare: "Orgoglioso di far parte di 120 anni di storia"
Immagine box news Serie C Pescara, colpo in prospettiva: tesserato il talento canadese David Michael Egizii
Immagine box news Serie C Cittadella, Musso ritrova Iori da avversario: “Saremo nemici per 90 minuti"
Immagine box news Serie C Quando la classifica racconta solo una parte della storia. Il "caso" Cosenza
Immagine box news Serie C Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio Tito
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Parma, Chivu cerca conferme dopo la sosta: Gilardino subito all'esame San Siro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Immagine box news Calcio femminile L'Italia fa la partita e crea tante occasioni, ma non segna: 0-0 contro la Bielorussia al 45°
Immagine box news Calcio femminile Bielorussia-Italia, le formazioni ufficiali: Piemonte unica punta, Bergamaschi centrale
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09:08 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»