Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 6ª giornata

Sabato 9 ottobre ci sarà l'anticipo della sesta giornata in Serie A con la gara di Marassi tra Genoa e Fiorentina in programma alle 15.

Gli 11 consigliati per la 6ª giornata al fantacalcio:

Modulo 3-4-3

Mandas (Lazio-Monza): il portiere biancoceleste ha già realizzato 3 clean sheet nelle prime 5 gare di campionato risultando il 1º portiere per fantamedia e imbattibilità della Serie A. Zero insufficienze in pagella.

Bisseck (Inter-Parma): dovrebe partire titolare nella sfida contro il Parma, può essere comunque schierato titolare con copertura in panchina. Un gol all'attivo in 4 presenze (ha saltato la gara con l'Udinese) con una fantamedia del 7.00 che lo porta ad essere il 4º difensore per fantamedia del campionato.

Tiago Gabriel (Lecce-Bologna): non è mai stato un difensore propenso al bonus ma in questa stagione (4 presenze) ha già realizzato 2 gol diventando il primo difensore (al pari di Bremer e Kamara) per numero di gol, raggiungendo già lo score dello scorso anno.

Bracaglia (Napoli-Frosinone): una delle sorprese al fantacalcio di queste prime 5 giornate in campionato con 1 gol e 1 assist ma con 3 ammonizioni. Media voto del 6.40 con una sola insufficienza in pagella.

Vlasic (Torino-Udinese): inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative (lo scorso anno 8 gol e 3 assist) con 5 insufficienze su 5 gare e una media voto del 5.40. Contro l'Udinse ha la possibilità di migliorare il suo rendimento e in caso di rigore dovrebbe essere lui a presentarsi dal dischetto.

Konè M. (Como-Roma): una certezza al fantacalcio e in questo inizio di stagione ha già realizzato 2 gol (contro I'inter) raggiungendo il numero di gol totali in campionato dello scorso anno. Gasperini lo reputa un titolarissimo della squadra giallorossa, se troverà continuità nei bonus diventerà un top di reparto.

Gaetano (Atalanta-Venezia): inizio di stagione da dimenticare per l'ex Cagliari con 3 insufficienza in 4 gare giocate e l'espulsione rimediata nel finale di gara contro la Roma. Ha la piena fiducia di Sarri che l'ha fortemente voluto e dovrebbe ritrovare la titolarità nella sfida contro il Venezia.

Conceicao (Cagliari-Juventus): l'esterno portoghese non è al meglio fisicamente dopo le gare in nazionale ma è in grado di essere determinante anche a gara in corso. In questa stagione ha realizzato 1 gol e 1 assist risultando il sesto centrocampista per media voto in campionato.

Diao (Como-Roma): piena fiducia da parte di Fabregas per l'esterno senegalese che ha la possibilità e il talento per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa. Ottimo inizio di stagione con 2 gol e 1 assist ed è il 5º attaccante per passaggi chiave della Serie A.

Osmajc (Genoa-Fiorentina): la squadra di De Rossi si affida all'attaccante montenegrino per trovare la prima vittoria in campionato. Buon impatto nel nostro campionato con 2 gol in 4 gare disputate. Unico neo: se non segna prende l'insufficienza in pagella come già successo contro Lazio e Frosinone.

Berardi (Sassuolo-Milan): il buon Domenico quando vede Milan si accende. In carriere 20 gare contro il Milan con 12 gol e 7 assist. È la sua "vittima" preferita. Un buon secondo slot per il vostro attacco.