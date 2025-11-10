Voeller: "Roma, quest'anno tutto è possibile. Mondiale? Senza l'Italia perderebbe qualcosa"

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma, era presente alla serata di gala della stampa sportiva tedesca, che si è svolta all'Opera di Francoforte. Intervenuto ai microfoni di LaPresse, ha parlato anche di Italia e della Nazionale: "Un Mondiale senza gli Azzurri perde qualcosa. Firmerei subito per un'eventuale finale tra di voi e la Germania".

Come valuta invece le prestazioni della Roma? È prima in classifica.

"L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho guardato la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato".

Il problema del gol sembra essere un po' il problema maggiore di questa squadra.

"Il gol arriva prima o poi. Sono messi bene in campo. Secondo me è tutto possibile quest’anno per loro".

Intanto oggi Gasperini ha conosciuto l'esito degli esami di Artem Dovbyk, che ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro e rimarrà ai box per 4-6 settimane.