Verso Roma-Milan, Völler: "Contento per 'Fülle'. Malen lo vedo più da ala che da punta"

La sfida di domani sera tra la Roma ed il Milan metterà di fronte i due nuovi attaccanti Donyell Malen e Niclas Fullkrug, appena arrivati e già decisivi per le rispettive squadre. Per parlare di questo, e non solo, a La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex attaccante tedesco dei giallorossi Rudi Voller. Queste le sue parole: "Sono felice per "Fülle". La soddisfazione che ha fatto provare a tutti nello scorso weekend lo ripaga di tutte le difficoltà che ha avuto nei mesi precedenti con l’esperienza al West Ham. Oltre al colpo di testa lui ha un'importante qualità: la mancanza di egoismo. Quando magari tutti pensano che stia per tirare, lui serve i compagni. Anche in nazionale ricordo molte azioni di questo genere".

In Malen ci credeva?

"Malen è un bravissimo giocatore, lo ricordo quando era al Borussia Dortmund. Forse è più ala che centravanti, ma può fare bene ovunque davanti. Lui è veloce, ha un buon dribbling e sa segnare. La Roma ha avuto una buona idea nell’acquistarlo".

Che confronto si aspetta tra Gasperini e Allegri?

"Sono due grandi allenatori che da tanti anni hanno lasciato il segno anche con sistemi diversi sul calcio italiano. Mi aspetto una bella battaglia, con tanti significati".