Ufficiale Watford, ecco l'annuncio di Bove: "Avevo una grande voglia di tornare in campo"

E' pronta a ripartire la vita da calciatore di Edoardo Bove. Il centrocampista ex Roma e Fiorentina, che il 1 dicembre 2024 fu vittima di un malore in campo che gli ha impedito di continuare la carriera in Italia, riparte dall'Inghilterra dove da oggi è un nuovo giocatore del Watford. A renderlo ufficiale è lo stesso club di Championship attraverso la seguente nota: "Il Watford FC è lieto di annunciare l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club di Vicarage Road dopo la risoluzione consensuale del suo accordo con l’AS Roma".

"Siamo felici che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni a sua disposizione" ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club, il ds Valon Behrami, che poi ha aggiunto: "Questo è la dimostrazione del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione della proprietà. Edoardo è un talento di alto livello e già affermato, ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero tornare a competere per la promozione in Premier League".

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Bove stesso: "Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno mi sono state garantite le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo nella mia carriera. Avevo una grande voglia di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono entusiasta di allenarmi con i miei nuovi compagni e di scendere in campo, e non vedo l’ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me".