Atalanta tra reazioni e rimonte a metà: cosa dicono i numeri con Palladino?

Quella di Cagliari è stata una sconfitta pesante per l’Atalanta, che adesso si trova in una situazione abbastanza delicata in ottica Europa. A preoccupare non sono solo gli ultimi risultati, ma il carattere di una Dea che va a corrente alternata: seppur il gruppo abbia le capacità di reagire anche a determinate situazioni in difetto. La domanda è ovvia: quante volte i nerazzurri sono riusciti a reagire in situazioni di svantaggio o di recupero da parte degli avversari?

Da quando sulla panchina orobica siede Raffaele Palladino, tra Campionato, Coppa Italia e Champions League, l'Atalanta è passata in svantaggio o è stata rimontata ben 23 volte su 34 partite. In quelle 23 occasioni, la Dea è riuscita a riagguantare il risultato o a ribaltarlo per 12 volte (52%): in pratica, almeno la metà delle volte in cui viene colpita, la squadra riesce a reagire.

Tuttavia le rimonte completate (ovvero concluse con una vittoria o un pareggio) partendo da una situazione di svantaggio o dopo un gol avversario sono state 7 su 20: il 35% delle partite in cui l’Atalanta è stata costretta a subire, indipendentemente dall’avversario. Si riparte dunque dal carattere e dalla voglia di riscatto, doti che l’Atalanta dovrà tirare fuori nella gara casalinga contro il Genoa per consolidare il settimo posto.