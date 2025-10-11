Il Coventry ha pescato un'altra stella dopo Gyokeres: Wright, esploso con Lampard

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 07:15Calcio estero
Marco Conterio

Quando Viktor Gyokeres sbarcò al Coventry City sembrava uno dei tanti illustri carneadi destinati a sognare in grande e destinati a una buona carriera nei campi 'operai' del calcio che conta. Gli Sky Blues invece ci videro lungo e Gyokeres divenne di lì a poco uno dei giocatori più interessanti sul panorama europeo. Se ne accorse subito lo Sporting CP e il resto è storia nota. Quello del club dello storico manager Jimmy Hill, che negli anni '60 coniò il soprannome 'Sky Blues' per onorare il colore delle maglie del Coventry, è un fiuto innato per i centravanti. E il nuovo talento arriva dagli Stati Uniti con lunga tappa in Turchia.

Nel panorama del calcio inglese, dove la Championship è un'arena spietata di ambizioni e riscatti, Haji Wright emerge come una stella in ascesa. L'attaccante statunitense, classe 1998, è diventato il fulcro dell'attacco del club, trascinando la squadra verso l'elite della seconda divisione inglese. Con otto gol in nove partite di Championship, Wright non è solo 'pichichi' ma un simbolo di rinascita per un club che sogna i playoff e, chissà, una promozione in Premier League.

Nato a Los Angeles, dopo un lungo peregrinare che lo ha visto giocare ai New York Cosmos, allo Sckhale 04 e pure all'Antalyaspor dove (con Nuri Sahin) ha segnato molto, è arrivato al Coventry nell'estate del 2023. Quella dove, prima di sbarcare in Inghilterra, è stato contattato anche dall'Inter. Sempre in doppia cifra nelle ultime cinque stagioni, segna una doppietta alla prima, al debutto. 16 reti in 19 gare in Championship al primo anno, condita da quella ai quarti di FA Cup contro il Wolverhampton che permisero al Coventry di tornare in semifinale nel torneo dal 1987, con Frank Lampard in panchina ha trovato la guida ideale. L'ex stella del Chelsea, con la sua visione tattica, ha trasformato l'americano da "super sub" a titolare indiscusso in un 4-2-3-1 fluido, dove Wright funge da centravanti mobile, capace di svariare sulle fasce e finalizzare con cinismo. "Lampard ha tirato fuori il meglio di me", ha dichiarato Wright in un'intervista recente, lodando il tecnico per la fiducia e il supporto in allenamento. I numero lo dimostrano, il Coventry dopo Gyokeres ha trovato una nuova stella.

