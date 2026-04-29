Focus TMW La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato

E’ andata in archivio la 38^ giornata, ultima della regular season, nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Campobasso-Ascoli 1-0

Ternana-Pianese 2-0

Forlì-Perugia 2-1

Juventus Next Gen-Bra 1-2

Vis Pesaro-Sambenedettese 1-1

Pontedera-Livorno 0-2

Guidonia Montecelio-Carpi 1-1

Gubbio-Pineto 0-0

Arezzo-Torres 2-1

Riposava: Ravenna

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Forte (Campobasso): dopo un periodo di inattività si fa trovare prontissimo e respinge al mittente gli assalti di un Ascoli costretto ad arrendersi a cospetto di un autentico muro. Almeno tre interventi decisivi e tanta sicurezza nelle uscite alte.

Gentile (Livorno): la Fiorentina ha sfornato tanti talenti nel proprio vivaio in questi anni e lui fa assolutamente parte della schiera di calciatori da seguire con interesse e con ampi margini di miglioramento. Col Pontedera prestazione autorevole e costante spinta sulla corsia di competenza per partecipare alla manovra. Predestinato

Chiosa (Arezzo): si sprecano gli aggettivi per un calciatore che ha impressionato per continuità di rendimento e capacità di non abbassare mai la guardia. Nemmeno quando l’Ascoli ha messo fiato sul collo agli amaranto. Un muro insuperabile, pronto a fare la differenza anche in cadetteria

Rabuffi (Bra): e ora testa ai playout, con una Torres ferita per il clamoroso successo in extremis della Samb a Pesaro. Lui ci arriva col morale alle stelle, avendo segnato un bel gol contro la Juventus NG.

Zagnoni (Carpi): la partita con il Guidonia era inutile ai fini della classifica, ma ha consentito comunque di togliersi un’ultima soddisfazione al termine di un’annata a tratti molto negativa. Premiamo il difensore centrale per aver segnato un bel gol su assist di Casarini.

Mawuli (Arezzo): è vero che potrebbe segnare in due occasioni, ma non è lucidissimo al momento della conclusione. Tuttavia cosa si può dire a un calciatore dai mille polmoni che insegue l'avversario a tutto campo senza conoscere la parola stanchezza?

Paganini (Vis Pesaro): è vero che il risultato punisce la formazione di Stellone, tra mille polemiche e con la tifoseria che ha fischiato la squadra per la rimonta subita. Ma nulla cancella la prestazione da 7,5 in pagella di un calciatore che, proprio con Stellone, aveva meritato il palcoscenico della A. Doppietta di qualità e tante giocate preziose e di spessore.

Gunduz (Juventus NG): non è un caso che a gennaio fosse uno dei calciatori più richiesti in assoluto, anche da club di categoria superiore. Segna un bellissimo gol da 25 metri meritando la palma di migliore in campo.

Arena (Arezzo): tutti in piedi al Comunale per celebrare una prestazione superlativa da parte dell’attaccante, un jolly offensivo con qualità nettamente di categoria superiore e che ha messo in grossa difficoltà la retroguardia della Torres. Il gol che vale la B è un capolavoro che vale da solo il prezzo del biglietto

Lonardo (Sambenedettese): giornata indimenticabile. Per lui e per una squadra al 96’ rassegnata ai playout e al 99’ in estasi per aver mantenuto la categoria senza passare dallo spareggio. Sfrutta un errore del portiere per siglare il 2-2 e, in trance agonistica, si concede una doppietta che resterà nella storia e che risulterà molto indigesta per la Torres.

Bacchin (Perugia): è vero che l’obiettivo stagionale era ben diverso dalla salvezza alla penultima giornata, ma comunque le cose si erano messe male e aver evitato il peggio consentirà comunque di ripartire dalla C. L’ultimo gol dell’anno è suo, ancora una volta da subentrato.

Christian Bucchi (Arezzo): anzitutto complimenti anche all’Ascoli, un testa a testa che ha riconciliato con il bel calcio. E poi standing ovation tutta per il mister amaranto che, dopo lustri, riporta lo storico club in cadetteria.