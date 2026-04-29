Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato

La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionatoTUTTO mercato WEB
Marco Chiosa
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 38^ giornata, ultima della regular season, nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Campobasso-Ascoli 1-0
Ternana-Pianese 2-0
Forlì-Perugia 2-1
Juventus Next Gen-Bra 1-2
Vis Pesaro-Sambenedettese 1-1
Pontedera-Livorno 0-2
Guidonia Montecelio-Carpi 1-1
Gubbio-Pineto 0-0
Arezzo-Torres 2-1
Riposava: Ravenna

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Forte (Campobasso): dopo un periodo di inattività si fa trovare prontissimo e respinge al mittente gli assalti di un Ascoli costretto ad arrendersi a cospetto di un autentico muro. Almeno tre interventi decisivi e tanta sicurezza nelle uscite alte.
Gentile (Livorno): la Fiorentina ha sfornato tanti talenti nel proprio vivaio in questi anni e lui fa assolutamente parte della schiera di calciatori da seguire con interesse e con ampi margini di miglioramento. Col Pontedera prestazione autorevole e costante spinta sulla corsia di competenza per partecipare alla manovra. Predestinato
Chiosa (Arezzo): si sprecano gli aggettivi per un calciatore che ha impressionato per continuità di rendimento e capacità di non abbassare mai la guardia. Nemmeno quando l’Ascoli ha messo fiato sul collo agli amaranto. Un muro insuperabile, pronto a fare la differenza anche in cadetteria
Rabuffi (Bra): e ora testa ai playout, con una Torres ferita per il clamoroso successo in extremis della Samb a Pesaro. Lui ci arriva col morale alle stelle, avendo segnato un bel gol contro la Juventus NG.
Zagnoni (Carpi): la partita con il Guidonia era inutile ai fini della classifica, ma ha consentito comunque di togliersi un’ultima soddisfazione al termine di un’annata a tratti molto negativa. Premiamo il difensore centrale per aver segnato un bel gol su assist di Casarini.
Mawuli (Arezzo): è vero che potrebbe segnare in due occasioni, ma non è lucidissimo al momento della conclusione. Tuttavia cosa si può dire a un calciatore dai mille polmoni che insegue l'avversario a tutto campo senza conoscere la parola stanchezza?
Paganini (Vis Pesaro): è vero che il risultato punisce la formazione di Stellone, tra mille polemiche e con la tifoseria che ha fischiato la squadra per la rimonta subita. Ma nulla cancella la prestazione da 7,5 in pagella di un calciatore che, proprio con Stellone, aveva meritato il palcoscenico della A. Doppietta di qualità e tante giocate preziose e di spessore.
Gunduz (Juventus NG): non è un caso che a gennaio fosse uno dei calciatori più richiesti in assoluto, anche da club di categoria superiore. Segna un bellissimo gol da 25 metri meritando la palma di migliore in campo.
Arena (Arezzo): tutti in piedi al Comunale per celebrare una prestazione superlativa da parte dell’attaccante, un jolly offensivo con qualità nettamente di categoria superiore e che ha messo in grossa difficoltà la retroguardia della Torres. Il gol che vale la B è un capolavoro che vale da solo il prezzo del biglietto
Lonardo (Sambenedettese): giornata indimenticabile. Per lui e per una squadra al 96’ rassegnata ai playout e al 99’ in estasi per aver mantenuto la categoria senza passare dallo spareggio. Sfrutta un errore del portiere per siglare il 2-2 e, in trance agonistica, si concede una doppietta che resterà nella storia e che risulterà molto indigesta per la Torres.
Bacchin (Perugia): è vero che l’obiettivo stagionale era ben diverso dalla salvezza alla penultima giornata, ma comunque le cose si erano messe male e aver evitato il peggio consentirà comunque di ripartire dalla C. L’ultimo gol dell’anno è suo, ancora una volta da subentrato.
Christian Bucchi (Arezzo): anzitutto complimenti anche all’Ascoli, un testa a testa che ha riconciliato con il bel calcio. E poi standing ovation tutta per il mister amaranto che, dopo lustri, riporta lo storico club in cadetteria.

Articoli correlati
Arezzo, Chiosa: "Un sogno diventato realtà. Ecco qual è stata la svolta della stagione"... Arezzo, Chiosa: "Un sogno diventato realtà. Ecco qual è stata la svolta della stagione"
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta... La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione? La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?
Altre notizie Serie C
Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio
Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei... Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie... Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie C
Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"... Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"
La Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata... Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato
La Top 11 del Girone A di Serie C: capolavoro di Galeandro al Tombolato Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: capolavoro di Galeandro al Tombolato
Barletta, è già futuro: piace l'attaccante Brignola della Ternana TMWBarletta, è già futuro: piace l'attaccante Brignola della Ternana
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Mourinho e la crisi del calcio italiano: "Andrei con la M&M, Malagò e Max Allegri"
Immagine top news n.2 Wright è il nuovo Gyokeres del Coventry. Nel 2023 l'Inter preferì Sanchez e Arnautovic
Immagine top news n.3 Il Real Madrid dice no all'Arsenal per Endrick. In attesa del prossimo allenatore
Immagine top news n.4 Juventus, il piano di Spalletti per il futuro: tanti profili in uscita
Immagine top news n.5 Notte folle a Parigi: PSG-Bayern 5-4, una semifinale che è già nella storia della Champions
Immagine top news n.6 Zappi decade: confermata l’inibizione. Ora commissariamento AIA, Buonfiglio esclude quello FIGC
Immagine top news n.7 Rocchi non risponderà ai pm, Gervasoni sì: le ultime sull'inchiesta di Milano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?
Immagine news podcast n.3 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.4 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Ecco perché Rocchi potrebbe non rispondere e Gervasoni sì"
Immagine news Serie A n.2 Piantanida: "Il Milan ha fatto il massimo, Allegri ha comunque creduto allo scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gentili: "Milan, Allegri ha rotto con tutta la dirigenza. E lo vedrei al Napoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus su Alisson, novità in arrivo: il Liverpool incontra il giocatore. De Gea alternativa
Immagine news Serie A n.2 Nessun dubbio su Dimarco: l'Inter eserciterà l'opzione e prolungherà il suo contratto fino al 2028
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino sotto giudizio fino a fine stagione. Ma risultati saranno decisivi
Immagine news Serie A n.4 Milan, Nkunku alla porta: il prezzo per evitare perdite. Il Fenerbahce ci ha pensato a gennaio
Immagine news Serie A n.5 Tra Brera e Cruyff, il calcio italiano davanti a un bivio: la direzione indicata da PSG-Bayern
Immagine news Serie A n.6 Milan sempre più vicino a Goretzka. Gila quasi accontentato, ma c'è l'ostacolo Lazio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, incubo diffide: in 180 minuti si decide tutto, tanti big a rischio stop
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Coda vuole rientrare prima della fine. Poi in estate sarà addio
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Tey oggi arriva a Milano. Possibile la presenza a Marassi per il Sudtirol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Insigne sicuro: "Credo nella salvezza. Allenare in futuro? Io voglio giocare"
Immagine news Serie B n.5 Il Bari prepara la decisiva sfida con l'Entella: Esteves e Cistana a parte a scopo precauzionale
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Aiello: "Credo nei playoff. Ballardini? C'è un accordo, parleremo a fine stagione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, fissata la data per l'asta. Appuntamento il prossimo 13 maggio
Immagine news Serie C n.2 Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.3 Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.4 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.6 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?