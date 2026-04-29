Monopoli, Chiricallo: "Nonostante le cessioni siamo cresciuti. Abbiamo lavorato bene"

Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud, sulla stagione del club e le proiezioni in vista dei playoff:

"Quando si cambia è normale avere qualche timore e preoccupazione. Abbiamo modificato quattro titolari, con l'obiettivo di ridurre il monte ingaggi e costruire una squadra più giovane, e direi che ci siamo riusciti. Le perplessità iniziali erano comprensibili, ma va dato grande merito all'allenatore e ai ragazzi, che nel girone di ritorno hanno dimostrato un forte attaccamento alla maglia. I risultati lo confermano: nonostante le cessioni, nella seconda parte di stagione siamo riusciti a fare anche qualcosa in più rispetto all'andata".

Sulla sinergia con il mister Colombo: "Credo che i ragazzi abbiano recepito al meglio le indicazioni del mister. Le scelte che facciamo sono sempre condivise con l'allenatore: in questo lavoro la sinergia è fondamentale e, avendo vissuto anche il ruolo di tecnico, so quanto sia determinante per ottenere risultati. Il Monopoli ha disputato due grandi campionati. È vero che negli occhi di tutti resta il terzo posto della scorsa stagione, ma questo è stato probabilmente il torneo più difficile degli ultimi anni, con le squadre favorite che hanno rispettato i pronostici. Confrontarsi con realtà come Catania, Crotone, Benevento o Salernitana, che hanno risorse importanti, non è semplice: noi dobbiamo sopperire con organizzazione e competenze. Quando riusciamo ad andare oltre le aspettative, significa che il lavoro è stato fatto bene".