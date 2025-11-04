Youth League, terzo pareggio per il Napoli: 0-0 in casa con l'Eintracht Francoforte
Terzo pareggio in quattro giornate di Youth League per il Napoli, che in casa, contro il Francoforte, non va oltre lo 0-0: la classifica resta deficitaria per i giovani azzurri, che al momento sono al 25esimo posto, ben lontani dalle zone che garantiscono il passaggio del turno. A breve in campo la Juventus per la sua sfida allo Sporting, di seguito il programma completo:
Bodo/Glimt U19 - AS Monaco U19 0-7
Napoli U19 - Eintracht U19 0-0
Slavia Praha U19 - Arsenal U19 (in corso)
14:00 PSG U19 - Bayern U19
14:00 Tottenham U19 - København U19
15:00 Juventus U19 - Sporting U19
16:00 Atl. Madrid U19 - USG U19
16:00 Liverpool U19 - Real Madrid U19
16:00 Olympiacos U19 - PSV U19
