Zanetti: "L'Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. L'importante è che sia sempre a San Siro"

Javier Zanetti è ormai da tempo vicepresidente dell'Inter e, dopo aver conosciuto alla perfezione le dinamiche di campo, avendo vestito per tantissimo tempo la fascia da capitano dei nerazzurri, è diventato un'icona anche fuori. Intervistato da Sky Sports UK ha parlato di San Siro, stadio che presto verrà abbattuto: "Il Meazza riporterà sempre alla mente ricordi. E ha portato pure molte vittorie".

Qual è la gara a cui è più legato tra tutte quelle che ha giocato alla Scala del Calcio?

"Quella del mio debutto, non avrei mai potuto immaginare che fosse la prima di 858 partite".

Che cosa pensa invece del futuro e del fatto che San Siro non ci sarà più?

"Ora è cambiato tutto e penso che una squadra come l'Inter, che è importante in tutto il mondo, abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante però è che sia sempre a San Siro. Saremo in grado di creare ricordi speciali pure lì, lo spero".