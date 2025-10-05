Zaniolo sbaglia un gol già fatto in Udinese-Cagliari: "Sto ancora ripensando a quell'occasione..."

Nicolò Zaniolo aveva una nuova occasione da titolare con l'Udinese, con la seconda presenza consecutiva da titolare in Serie A per i friulani, nella partita dell'ora di pranzo poi pareggiata 1-1 contro il Cagliari, ma l'attaccante ex Roma e Fiorentina tra le altre si è iscritto alla storia della partita nel senso sbagliato, sbagliando un gol già fatto quando aveva spalancata davanti a sé la porta di Caprile.

Dopo la partita, arriva su Instagram il pensiero dello stesso Zaniolo, che fa riferimento anche all'episodio: "Sto ancora ripensando a quella occasione che poteva farci avere i tre punti, ma nel calcio non c'è tempo per piangerci addosso perché tra meno di due settimane saremo di nuovo lì a lottare per questa grande e gloriosa maglia! Rimane comunque la grande prestazione che abbiamo fatto, giocando così sicuramente torneremo a riprenderci i punti che oggi ci spettavano!".

Voto 5 nelle pagelle di TMW per Zaniolo, che paga soprattutto l'errore sotto porta: "Pronti, via e approfitta dell'errore di Palestra per concludere verso la porta: è il palo a dire di no al 10. Rovina poi la sua prestazione in due minuti: prima un giallo inutile, poi un errore davvero incredibile a porta sguarnita".