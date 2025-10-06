Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Mikael Ellertson, esterno del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: "Peccato che non abbiamo portato punti a casa, avevamo giocato molto bene nel primo tempo".
Partita che dà fiducia?
"Si, certo. Dobbiamo fare quello fatto nel primo tempo per i prossimi 90'".
Sulla prestazione di Ekhator.
"Per il gol di Jeff sono molto contento. Mi trovo bene questo ruolo? In Nazionale l'ho fatto nelle ultime due partite, spero di rifarlo ancora".
