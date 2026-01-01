Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Zaniolo, suggestione Napoli a giugno. Roma irritata da Raspadori: le top news delle 13

Zaniolo, suggestione Napoli a giugno. Roma irritata da Raspadori: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Nel corso de La Domenica Sportiva, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha acceso i riflettori su una possibile mossa del Napoli in vista dell’estate. "C'è un'idea per giugno. C'è stato un colloquio formale e garbato tra Manna e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli", ha dichiarato dopo il pareggio degli azzurri a San Siro contro l'Inter. Il direttore sportivo partenopeo ha inoltre raccolto informazioni sulle condizioni dell’operazione: per riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, l’Udinese dovrà versare 10 milioni di euro. Il profilo dell’esterno piace ad Antonio Conte e il Napoli segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Sul giocatore, ha aggiunto la medesima emittente, c’è anche l’interesse del Milan.

Situazione molto intricata quella che riguarda Giacomo Raspadori. L'esterno dell'Atletico Madrid è da tempo nel mirino della Roma che lo vorrebbe alle proprie dipendenze in questa seconda parte di stagione. Il giocatore però è finito anche nella lista di Manna per il Napoli che lo vorrebbe regalare a mister Antonio Conte per avere più scelta nel reparto offensivo. Un inserimento, quello degli azzurri, che sta facendo tentennare il giocatore che intanto si sta allenando nella capitale spagnola e sta prendendo tempo. L'accordo tra i giallorossi e i Colchoneros c'è già, ovvero quello di un prestito oneroso a 2 milioni di euro ed eventuale diritto di riscatto già fissato a 18,5 con il giocatore che avrebbe garanzie sulla permanenza alla corte di Gasperini anche il prossimo anno. Dall'altra parte però c'è la voglia di ritornare al Napoli anche se il club partenopeo, avendo il mercato a "saldo zero", prima deve vendere e fare spazio. Motivo per cui il giocatore sta prendendo tempo e sta attendendo. Dall'altra parte, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una Roma irritata da questo comportamento del calciatore e pronta ad attendere al massimo nella giornata di oggi per una riposta definitiva in un senso o nell'altro.

L'Al Sadd di Roberto Mancini piomba su Alessio Romagnoli. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il club di Doha starebbe valutando l’occasione di prenderlo subito, non a giugno come si pensava fino a qualche giorno fa. Sul piatto ci sono oltre 3 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027 del centrale significa che le occasioni per monetizzare la sua cessione ormai sono ben poche. Dopo che i contatti degli ultimi mesi non hanno portato a un'intesa per il rinnovo, l'interesse dell'Al Sadd potrebbe così sbloccare in modo inaspettato un impasse che dura ormai da troppo tempo. Ancora - sottolinea il quotidiano - alla Lazio non sono pervenute offerte, ma dal Qatar non si esclude che possano arrivare a stretto giro. L'eventuale addio di Romagnoli non farebbe sicuramente felice mister Sarri, che lo considera centrale per il suo progetto.

Il Gremio vuole tenersi Arthur. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista brasiliano in patria si è rilanciato ed è tornato a essere un idolo dei tifosi del Tricolor. Lo dicono i numeri: Arthur ha una media di 70,2 tocchi e 53,3 passaggi a partita con una precisione del 94%. Gli infortuni e la poca fiducia dei tempi bianconeri sembrano finalmente un ricordo lontano, con livelli di rendimento finalmente all'altezza del centrocampista che aveva convinto il Barcellona a puntare su di lui come erede di Xavi. Il quotidiano aggiunge quindi che il club di Porto Alegre è intenzionato ad andare oltre il prestito del classe 1996 e la Vecchia Signora dalla sua cessione punta a ricavare almeno 10 milioni di euro. Ricordiamo che Arthur ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2027 con la Juve.

"Dall'Inghilterra mi hanno detto che Bernardo Silva può arrivare in Serie A già a gennaio". Una vera e propria bomba di mercato, quella sganciata ieri sera da Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport, riguardante uno dei top player più qualitativi dell'intera Premier League. Classe '94 (compirà 32 anni ad agosto), il portoghese continua ad essere un punto fermo del Manchester City di Pep Guardiola anche se a livello statistico il rendimento è calato rispetto agli anni scorsi. In stagione sono 28 le presenze fra tutte le competizioni, con 1 gol e 2 assist all'attivo. L'ammissione di Di Canio non prevedeva squadre particolari, però. Anche se la spiegazione porta a capire qualcosa in più: "Pensiamo a squadre che giocano in quel modo lì, con quello stile", in riferimento al City. Un tipo di calcio che Luciano Spalletti sta cercando di inculcare alla sua Juventus, squadra che a più riprese ha tentato di corteggiare il portoghese senza però mai riuscire nell'intento. Pensi a intensità e viene in mente la Roma di Gian Piero Gasperini, col portoghese che potrebbe raccogliere l'eredità di Paulo Dybala. Ma pure all'Atalanta ora guidata da Raffaele Palladino. Il Napoli di Conte rientra in queste caratteristiche, ma dopo i dubbi su De Bruyne avrebbe senso un colpo nella stessa direzione? Difficilmente l'Inter col suo 3-5-2 puro potrebbe integrare il giocatore, mentre il Como per idea di gioco, ambizione e capacità di spesa potrebbe diventare uno scenario interessante. Anche perché il successivo commento di Di Canio porta lì: "Sull'ingaggio poi ti metti d'accordo se sei felici di andare in una città bellissima che ha intorno anche acqua, montagne e colline...".

Articoli correlati
Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile... Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in... Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in due
Voci su Bernardo Silva per il Como, nel 2023 Fabregas ne aveva parlato. Ecco come... Voci su Bernardo Silva per il Como, nel 2023 Fabregas ne aveva parlato. Ecco come
Altre notizie Serie A
Il Bologna recupera Skorupski: il polacco si è allenato in gruppo. Lucumì out 3-4... Il Bologna recupera Skorupski: il polacco si è allenato in gruppo. Lucumì out 3-4 settimane
Lazio, per Toth manca l'accordo col Ferencvaros. E il Bournemouth di Tiago Pinto... Lazio, per Toth manca l'accordo col Ferencvaros. E il Bournemouth di Tiago Pinto ci prova
Jashari, dove sei? Il Milan aspetta il primo colpo dall’acquisto più caro dell’estate... Jashari, dove sei? Il Milan aspetta il primo colpo dall’acquisto più caro dell’estate
Lecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche... TMWLecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche
Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in... Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in due
Dove sarebbe il Napoli senza tanti infortuni? La risposta non esiste, ma per ADL... Dove sarebbe il Napoli senza tanti infortuni? La risposta non esiste, ma per ADL ci sono due buone notizie
Lecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla... Lecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla spalla
Napoli, dal Portogallo: nuovi contatti col Benfica per Lucca, Mourinho spinge per... Napoli, dal Portogallo: nuovi contatti col Benfica per Lucca, Mourinho spinge per averlo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.1 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.2 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.3 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Immagine top news n.5 McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato
Immagine top news n.6 La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra
Immagine top news n.7 Inter-Napoli, 2-2 di fuoco a San Siro. Lo scudetto sembra una corsa a due
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Jashari, dove sei? Il Milan aspetta il primo colpo dall’acquisto più caro dell’estate
Immagine news Serie A n.2 Lecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche
Immagine news Serie A n.3 Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in due
Immagine news Serie A n.4 Dove sarebbe il Napoli senza tanti infortuni? La risposta non esiste, ma per ADL ci sono due buone notizie
Immagine news Serie A n.5 Lecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla spalla
Immagine news Serie A n.6 Napoli, dal Portogallo: nuovi contatti col Benfica per Lucca, Mourinho spinge per averlo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Ghidotti ancora nel mirino della critica. Martinelli scalda i motori per l'Entella
Immagine news Serie B n.2 Un gol per provare a cambiare il destino e il mercato. Vlahovic e Sgarbi in gol da 'partenti'
Immagine news Serie B n.3 Pescara, in tre sulle tracce di Dagasso. In caso di partenza tutto su Ignacchiti
Immagine news Serie B n.4 Bari, per Dorval c'è sempre la Samp. Il laterale sogna il Mondiale e spera in un altro palcoscenico
Immagine news Serie B n.5 Bari in crisi, ma l'eventuale sostituzione del Ds non è cosa semplice: il punto della situazione
Immagine news Serie B n.6 Spezia alla caccia di un centrale: Ruggero e Curto i due obiettivi. Sullo sfondo resta Cittadini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Immagine news Serie C n.2 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Immagine news Serie C n.4 Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio a nessuno"
Immagine news Serie C n.5 Fontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, è crisi aperta: ma è confermata la piena fiducia a mister Banchieri. La nota del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)