Zaniolo, suggestione Napoli a giugno. Roma irritata da Raspadori: le top news delle 13

Nel corso de La Domenica Sportiva, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha acceso i riflettori su una possibile mossa del Napoli in vista dell’estate. "C'è un'idea per giugno. C'è stato un colloquio formale e garbato tra Manna e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli", ha dichiarato dopo il pareggio degli azzurri a San Siro contro l'Inter. Il direttore sportivo partenopeo ha inoltre raccolto informazioni sulle condizioni dell’operazione: per riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, l’Udinese dovrà versare 10 milioni di euro. Il profilo dell’esterno piace ad Antonio Conte e il Napoli segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Sul giocatore, ha aggiunto la medesima emittente, c’è anche l’interesse del Milan.

Situazione molto intricata quella che riguarda Giacomo Raspadori. L'esterno dell'Atletico Madrid è da tempo nel mirino della Roma che lo vorrebbe alle proprie dipendenze in questa seconda parte di stagione. Il giocatore però è finito anche nella lista di Manna per il Napoli che lo vorrebbe regalare a mister Antonio Conte per avere più scelta nel reparto offensivo. Un inserimento, quello degli azzurri, che sta facendo tentennare il giocatore che intanto si sta allenando nella capitale spagnola e sta prendendo tempo. L'accordo tra i giallorossi e i Colchoneros c'è già, ovvero quello di un prestito oneroso a 2 milioni di euro ed eventuale diritto di riscatto già fissato a 18,5 con il giocatore che avrebbe garanzie sulla permanenza alla corte di Gasperini anche il prossimo anno. Dall'altra parte però c'è la voglia di ritornare al Napoli anche se il club partenopeo, avendo il mercato a "saldo zero", prima deve vendere e fare spazio. Motivo per cui il giocatore sta prendendo tempo e sta attendendo. Dall'altra parte, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una Roma irritata da questo comportamento del calciatore e pronta ad attendere al massimo nella giornata di oggi per una riposta definitiva in un senso o nell'altro.

L'Al Sadd di Roberto Mancini piomba su Alessio Romagnoli. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il club di Doha starebbe valutando l’occasione di prenderlo subito, non a giugno come si pensava fino a qualche giorno fa. Sul piatto ci sono oltre 3 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027 del centrale significa che le occasioni per monetizzare la sua cessione ormai sono ben poche. Dopo che i contatti degli ultimi mesi non hanno portato a un'intesa per il rinnovo, l'interesse dell'Al Sadd potrebbe così sbloccare in modo inaspettato un impasse che dura ormai da troppo tempo. Ancora - sottolinea il quotidiano - alla Lazio non sono pervenute offerte, ma dal Qatar non si esclude che possano arrivare a stretto giro. L'eventuale addio di Romagnoli non farebbe sicuramente felice mister Sarri, che lo considera centrale per il suo progetto.

Il Gremio vuole tenersi Arthur. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista brasiliano in patria si è rilanciato ed è tornato a essere un idolo dei tifosi del Tricolor. Lo dicono i numeri: Arthur ha una media di 70,2 tocchi e 53,3 passaggi a partita con una precisione del 94%. Gli infortuni e la poca fiducia dei tempi bianconeri sembrano finalmente un ricordo lontano, con livelli di rendimento finalmente all'altezza del centrocampista che aveva convinto il Barcellona a puntare su di lui come erede di Xavi. Il quotidiano aggiunge quindi che il club di Porto Alegre è intenzionato ad andare oltre il prestito del classe 1996 e la Vecchia Signora dalla sua cessione punta a ricavare almeno 10 milioni di euro. Ricordiamo che Arthur ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2027 con la Juve.

"Dall'Inghilterra mi hanno detto che Bernardo Silva può arrivare in Serie A già a gennaio". Una vera e propria bomba di mercato, quella sganciata ieri sera da Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport, riguardante uno dei top player più qualitativi dell'intera Premier League. Classe '94 (compirà 32 anni ad agosto), il portoghese continua ad essere un punto fermo del Manchester City di Pep Guardiola anche se a livello statistico il rendimento è calato rispetto agli anni scorsi. In stagione sono 28 le presenze fra tutte le competizioni, con 1 gol e 2 assist all'attivo. L'ammissione di Di Canio non prevedeva squadre particolari, però. Anche se la spiegazione porta a capire qualcosa in più: "Pensiamo a squadre che giocano in quel modo lì, con quello stile", in riferimento al City. Un tipo di calcio che Luciano Spalletti sta cercando di inculcare alla sua Juventus, squadra che a più riprese ha tentato di corteggiare il portoghese senza però mai riuscire nell'intento. Pensi a intensità e viene in mente la Roma di Gian Piero Gasperini, col portoghese che potrebbe raccogliere l'eredità di Paulo Dybala. Ma pure all'Atalanta ora guidata da Raffaele Palladino. Il Napoli di Conte rientra in queste caratteristiche, ma dopo i dubbi su De Bruyne avrebbe senso un colpo nella stessa direzione? Difficilmente l'Inter col suo 3-5-2 puro potrebbe integrare il giocatore, mentre il Como per idea di gioco, ambizione e capacità di spesa potrebbe diventare uno scenario interessante. Anche perché il successivo commento di Di Canio porta lì: "Sull'ingaggio poi ti metti d'accordo se sei felici di andare in una città bellissima che ha intorno anche acqua, montagne e colline...".