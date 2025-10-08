Zazzaroni: "Mourinho guardava 'Ballando con le Stelle' dalla Turchia. E scherzavamo"

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista sulle colonne de La Stampa: "Sono presuntuoso e narciso, come gran parte di coloro che fanno questo mestiere. Ma ho anche lavorato tanto e passato momenti difficili. Qualcuno ha detto che ho saputo costruire il mio brand. Ecco: io, però, non lo sapevo".

Dopo aver parlando della sua esperienza da giudice per il programma 'Ballando con le stelle' sulla Rai, rivelando un particolare retroscena: "Sì, guardava il programma dalla Turchia. Quando era al Fenerbahce, scherzava su WhatsApp a proposito di alcuni momenti delle puntate. Vedeva noi e Don Matteo. Evidentemente la tv turca non doveva essere il massimo. Quello con Jose è stato il più bell'incontro della mia vita professionale. Un grande allenatore, intelligente, motivatore e uomo lealissimo". Però c'è un bel rapporto anche con Allegri: "Mi piacciono i vincenti, Max è un tecnico di straordinarie intuizioni. Un po' pigro, ma capisce il calcio come pochi". E Tudor? "Riassume i valori della Juve. Ma esprimerli in campo è un altro conto".

Prosegue poi Zazzaroni, parlando anche di Conte: "Fuoriclasse della dialettica. Astori, che lo aveva in Nazionale, mi disse di aver imparato più in 5 minuti con lui che in tanti anni da altri". Qualche riflessione è dedicata anche all'anticipazione della malattia di Mihajlovic: "Decisi di non scrivere della malattia, gli feci solo gli auguri. Quel rimorso si è dissolto poco dopo, quando ho avuto modo di chiarire con Sinisa. E ancora oggi si rinnova quotidianamente l'affetto verso la moglie Arianna".