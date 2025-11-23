Zenga: "Sommer e Maignan due top, sarà un problema sostituirli. Io prenderei Caprile"

Per parlare del derby di questa sera tra Inter e Milan, ai microfoni di Libero è intervenuto l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga. Queste le sue parole: "Troppo difficile pronosticare l'andamento di un derby, va contro ogni regola e lo conferma il fatto che nonostante l'Inter sia stata in finale di Champions e abbia sfiorato lo scudetto, lo scorso anno non abbia mai vinto contro il Milan, rimasto fuori dall'Europa".

Chi prende tra Maignan e Sommer?

"Entrambi fortissimi. Il nerazzurro ha avuto maggiore continuità, mentre il rossonero ha toccato picchi più alti. Il problema sarà sostituirli. Chi prenderei io? Voto Caprile, è pronto per una big. In generale prediligo la scuola italiana, adoro i Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret".

Chivu l'ha stupita?

"Ha un percorso preciso: Ajax, Roma con Capello allenatore, protagonista nell'Inter del Triplete. Gavetta da tecnico nelle giovanili, salva il Parma e arriva all'Inter. Chivu è un uomo di grande intelligenza che sa come si parla in uno spogliatoio. Davano l'Inter per morta, è ancora lì".

Allegri invece ha una filosofia diversa.

"Entrambi sanno leggere tra le pieghe delle rose a loro disposizione. Ho giocato con Max al Padova, è uno che capisce ogni situazione e mette ordine".