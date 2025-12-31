Zenga: "Gran lavoro di Chivu, e quello paga: l'Inter sarebbe anche agli ottavi di Champions"

Walter Zenga, in una intervista concessa a Tuttosport ha parlato del lavoro di Chivu in nerazzurro elogiando l'operato del primo in classifica: "Cristian è stato molto bravo e gli va riconosciuto. Non era facile subentrare a Simone Inzaghi, che aveva fatto grandi cose in quattro anni tra finali di Champions League e lo scudetto vinto. Chivu è stato abile a inserire piano piano le sue idee, mettendo anche in pianta stabile dei ragazzi giovani come Esposito".

In merito al primato solitario dell'Inter, Zenga ha sottolineato come la vetta della classifica abbia un valore significativo, specialmente considerando che i nerazzurri sarebbero attualmente qualificati anche agli ottavi di Champions League. Secondo la sua analisi, questi risultati dimostrano che il lavoro svolto sta pagando, ma evidenziano anche l'elevata qualità complessiva della rosa a disposizione.

Interpellato poi sulla serie di scontri diretti persi, ha spiegato di non credere a particolari fattori psicologici, liquidando tali dati come statistiche che spesso lasciano il tempo che trovano. Pur ammettendo che la squadra non abbia vinto i "big match" in questa stagione, ha fatto notare l'apparente incongruenza di un'Inter comunque prima in classifica; una situazione che, a suo avviso, è figlia del grande equilibrio di un campionato che vede ben cinque formazioni in lotta per il vertice.