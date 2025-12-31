Zenga non ha dubbi: "Inter, punta su Vicario. Vederlo tra i pali mi piacerebbe tanto"

Walter Zenga, intervistato da Tuttosport, parla così del futuro della porta nerazzurra, per cui lui ha un nome molto chiaro in mente, cerchiato di rosso e sottolineato tre volte: "Se mi chiedi di Guglielmo Vicario all’Inter, con me sfondi una porta aperta. Non ho dubbi e ti dico subito di sì. Parliamo di un portiere davvero forte e di un ragazzo perbene. Vederlo tra i pali nerazzurri mi piacerebbe particolarmente come soluzione, ma sarebbero altrettanto validi i nomi di Caprile e Carnesecchi".

Alla domanda su cosa lo avesse colpito di Guglielmo Vicario quando decise di puntare su di lui in tempi non sospetti, Zenga ha spiegato che il portiere possiede il grande pregio di vivere per il calcio e non di usare lo sport solo per vivere. Ha poi sottolineato come, nonostante i soldi e il successo, il ragazzo sia rimasto umile e fedele alle proprie origini, definendo questa integrità una qualità molto rara e preziosa al giorno d'oggi.

Passando all'analisi tecnica, l'Uomo Ragno ha descritto l'attuale portiere del Tottenham come un portiere completo e particolarmente esplosivo tra i pali. Ha poi aggiunto con una battuta che, se aveva deciso di schierarlo titolare già all'epoca, c'era sicuramente una valida ragione di fondo.