Avellino, priorità alla difesa: contatti per Dellavalle ma c'è il veto di Sottil

In vista del mercato di gennaio, l’Avellino si muove con decisione soprattutto sul fronte delle entrate. Come riporta Il Mattino, il direttore sportivo Mario Aiello sta lavorando in particolare su due innesti difensivi, uno under e uno over, senza escludere a priori anche un rinforzo a centrocampo.

Sono già diversi i contatti avviati per individuare i profili giusti da affiancare a Simic e al resto del reparto. Tra le prime piste c’è stata quella che porta al Torino, con l’idea di portare in Irpinia Alessandro Dellavalle, classe 2004 di proprietà granata e attualmente al Modena. L’operazione, però, si è raffreddata dopo il veto posto dall’allenatore degli emiliani Andrea Sottil, che non vorrebbe privarsene.

Da qui la ripresa dei dialoghi con Juventus e Inter, club con cui Aiello aveva già chiuso diverse operazioni nella scorsa estate. Ai bianconeri sono state chieste informazioni sullo spagnolo Javier Gil e su Pedro Felipe de Jesus Gomes, centrale brasiliano prelevato dal Palmeiras.

Con i nerazzurri, invece, è tornato d’attualità il nome di Giacomo Stabile, reduce da 13 presenze in Serie B con la Juve Stabia, profilo però non semplice da strappare. Restano sul tavolo anche le valutazioni su Christos Alexiou, difensore greco classe 2004, punto fermo dell’Inter Under 23.