Avellino, Aiello: "Ci soddisfa il pareggio, è mancata l'ultima scelta per vincere"

L'Avellino esce indenne dal "San Nicola" cogliendo un punto che permette ai biancoverdi di chiudere in maniera positiva il 2025. Il direttore sportivo degli irpini Mario Aiello commentando la gara. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttobari.it

"Quando giochi in una piazza come questa è difficile essere amareggiati. Al di là delle difficoltà che la squadra avversaria sta attraversando, resta una squadra importante. Abbiamo fatto una buona partita, affrontando con il piglio giusto entrambe le fasi. Ci è mancata l'ultima scelta per vincere la partita. Questo ci lascia un po' l'amaro in bocca. Però va detto che il Bari ha creato delle occasioni importanti e alla fine abbiamo rischiato. Siamo contenti di questo pareggio e ce lo portiamo a casa".