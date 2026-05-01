Avellino, Ballardini: "L'Empoli ha meritato. Play-off? Non siamo padroni del nostro destino"

Davide Ballardini, tecnico dell'Avellino, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Empoli persa per 1-0 grazie alla rete di Lovato. Di seguito le sue parole riportate da Today.it:

"Non abbiamo fatto una bella partita. L'Empoli ha meritato di vincere: avevano più rabbia, erano più pratici, determinati. Noi un po' compassati e con poca qualità. Di solito siamo più bravi a gestire la palla e ad attaccare gli spazi, oggi è andata così. Siamo stati un po' slegati rispetto al solito. L'Empoli ha fatto la partita che doveva e che ci aspettavamo, poi come ho detto ieri, loro con questa classifica centrano poco o nulla. Noi siamo stati poco dinamici e un po' bloccati. Non siamo padroni del nostro destino, dobbiamo fare la nostra partita contro il Modena, poi si vedrà. Ogni partita va giocata. Al di là di tutto l'Avellino ha fatto un campionato straordinario".