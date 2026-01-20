Avellino, Besaggio: "Con la Carrarese siamo stati polli. Contro lo Spezia per riscattarci"

Ospite dei microfoni di PrimaTivvù, Michele Besaggio, centrocampista dell'Avellino, ha analizzato il momento della formazione irpina: “La Carrarese? Partita strana - riporta TuttoAvellino -, siamo partiti bene, dopo pochi minuti abbiamo segnato. Pii forse ci siamo un po' accomodati, siamo stati un po' molli, ed è prevalso il loro gioco. Cercavano ad appiattire il gioco, a spezzarlo con falli, noi siamo stati polli ad andare dietro al loro gioco e a non ripartire come sappiamo fare solitamente. In Serie B si sa, la prima può perdere anche contro l'ultima. Ogni partita ha la sua dimensione, devi scendere in campo sempre con la stessa mentalità, non c'è mai una partita facile”.

Parole di Biancolino: “Noi analizziamo sempre le cose che non vanno bene, ma io sono dell'opinione di andare avanti perchè ci attende lo Spezia e non possiamo permetterci di pensare al passato. Dobbiamo certamente imparare dagli errori ma pensare subito al futuro”.

Possibile rigore di Illanes: “Dal campo ce la siamo presa, perchè analizzando gli ultimi episodi quello poteva essere rigore. Ma probabilmente era fuori area”.

Si subisce troppi gol: “Si attaccano sempre i difensori quando si prendono gol, ma i gol subiti sono sempre colpa di squadra. Dobbiamo migliorare, cercando di trovare un clean sheet, che sicuramente ti permette di non perdere”.

I tifosi: “Ho scoperto una piazza molto attaccata al calcio, i tifosi sono sempre numerosi, molto caldi. E' una città non grandissima, come popolazione, ma ci sono davvero tantissimi tifosi sempre e avere tanti complimenti da parte loro mi fa davvero piacere”.

Su Biancolino: “Il mister crede molto in me, sa come gestirmi, sono contento e felice di aver partecipato a tutte le partite fino ad ora, devo solo continuare a giocare in questo modo e avere la giusta continuità”.

Sul possibile arrivo di Le Borgne: “Giocatore di qualità, credo che ci darebbe una buona mano, poi il mister deciderà chi gioca. Aspettiamo e vediamo”.

Il soprannome “Il barone”: E' un soprannome che mi ha dato mio papà, non so bene il perché, ma da allora è il mio soprannome”.

I tiri da fuori: “Personalmente dico che è vero, tiriamo poco da fuori, spesso vengo rimproverato dal mister. Ne subiamo tanti di gol da fuori, quindi è giusto provarci più spesso”

Sullo Spezia: “Non c'è una partita facile o difficile, c'è da far bene, Vogliamo rifarci dopo la sconfitta contro la Carrarese e muovere la classifica. La prepareremo bene”.

Un messaggio ai tifosi: “Li ringrazio, perchè ci fanno davvero sentire a nostro agio e sono contento, dobbiamo solo continuare così”.