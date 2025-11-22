Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Besaggio suona la sveglia all’Avellino: "Troppi errori, ora serve dimostrare chi siamo davvero"

© foto di Federico Serra
ieri alle 23:49Serie B
Alessandra Stefanelli

Michele Besaggio, centrocampista dell’Avellino, ha analizzato con grande lucidità la sconfitta casalinga contro l’Empoli ai microfoni di PrimaTivvù, soffermandosi sui problemi ricorrenti che stanno frenando la squadra in questo periodo complicato.

Il giocatore non ha cercato alibi, puntando l’attenzione soprattutto sulle disattenzioni difensive che stanno costando caro:
"Da qualche partita prendiamo gol per errori nostri, dobbiamo migliorare assolutamente. Non possiamo prendere tre tiri tre gol. Dobbiamo limare questi dettagli e migliorare su questo aspetto", ha dichiarato Besaggio, evidenziando come le reti subite siano spesso frutto di leggerezze individuali o collettive.

Il centrocampista ha però sottolineato che l’atteggiamento generale della squadra non è stato negativo:
"Il modo in cui siamo entrati in campo non è sbagliato, forse troppi lanci lunghi. Dobbiamo provare a giocare di più. Ci è mancato il gol", ha spiegato, indicando la necessità di costruire con maggior continuità e qualità.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida contro il Bolzano, considerata cruciale per invertire la rotta:
"C'è da fare risultato a Bolzano e tirarci su da questo periodo negativo", ha ribadito Besaggio.

Infine, un passaggio importante sulla mentalità del gruppo in un momento difficile:
"Quando si vince il gruppo è unito, ora dobbiamo vedere di che pasta siamo fatti. Subiamo troppi gol, è un dato di fatto. Sembra che sia la difesa a non fare il bene della squadra, ma quando si prende gol le colpe sono di tutti. Dobbiamo essere più concreti".

