Ferrara: "Buongiorno ha bisogno di conforto, Conte farà bene a ridargli fiducia. Ho un dubbio"

Nel dopogara di Genoa-Napoli, l’analisi più lucida e umana sugli errori difensivi è arrivata da Ciro Ferrara. L’ex centrale azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato senza filtri la prestazione di Alessandro Buongiorno, soffermandosi in particolare sui due episodi che hanno segnato la sua gara e sull’impatto emotivo che questi hanno avuto sul giocatore.

"Tutti noi abbiamo commesso degli errori, a volte anche gravi. A lui è capitato, in questo ultimo periodo, di commettere qualche errore di troppo. Questi pesano sicuramente tantissimo, soprattutto uno a inizio partita, quando la concentrazione deve essere immediatamente alta. Mi dispiace vedere queste immagini (le lacrime di Buongiorno in panchina dopo la sostituzione), perché mi immedesimo. Buongiorno resta un giocatore importante. In questo momento non puoi fare altro che cercare di dare conforto. Lui ora non sta pensando alla vittoria, non perché voglia essere egoista, ma perché sta pensando a quei due errori. Non puoi fare altro, sia come allenatore che come compagno di squadra – lo ha detto anche Vergara – che cercare di stargli vicino, di dargli coraggio e fiducia. Conte lo farà giocare la prossima partita? Questo lo voglio vedere... Secondo me bisogna anche parlare col ragazzo per capire se ci sono problemi di natura diversa, perché chiaramente questo influisce tantissimo. Io cosa farei? Io ho fatto per poco l’allenatore, poi le cose non sono andate benissimo... evidentemente avrei fatto io la scelta sbagliata, che non saprei dire quale sarebbe stata. Rispondendo alla domanda di prima, Antonio farà bene a ridargli fiducia. L’unico dubbio che mi viene è sulla composizione del terzetto difensivo, perché secondo me Rrahmani, nella posizione centrale, è un giocatore che fa assolutamente la differenza".