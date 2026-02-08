Lautaro Martinez aggancia Boninsegna: è nel podio di sempre dei marcatori dell'Inter
Con la rete che è valsa il momentaneo 3-0 dell'Inter contro il Sassuolo al Mapei Stadium il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha raggiunto Roberto Boninsegna nella classifica all-time dei marcatori del club. L'argentino è ora giunto a quota 171 reti totali.
La top 5 all-time dell'Inter in tutte le competizioni
1. Giuseppe Meazza: 284 gol
2. Alessandro Altobelli: 209 gol
3. Lautaro Martinez e Roberto Boninsegna: 171 gol
5. Sandro Mazzola: 161 gol
