Lecce, Di Francesco: "Banda ci aveva tolto qualcosa con il Parma e oggi ce l'ha ridato"

“È importante anche chi ha fatto gol oggi”. Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, commenta ai microfoni di Dazn così la vittoria sull’Udinese: “Qualcosa ci aveva tolto con il Parma e oggi ce l’ha ridato, è un po’ il destino. Con il Parma eravamo stati ingenui, eravamo in vantaggio e Banda si è fatto cacciare. Oggi tutti quelli che sono entrati hanno fatto la differenza. Sono contento anche di aver visto la reazione di Gaspar, che magari aveva fatto qualche errore di troppo e invece ha giocato un secondo tempo esemplare. È un gruppo straordinario, che vuole salvarsi a tutti i costi”.

Ha rivissuto un po’ i fantasmi di quella sfida con il Parma?

“È un po’ diversa come partita, perché se vai sotto di un uomo cambiano un po’ le dinamiche. In questa partita, invece, abbiamo mantenuto l’assetto tattico e il nostro equilibrio. Credo sia una cosa fondamentale per vincere le partite”.

Si è sfogato al gol di Banda dopo i fischi…

“Non voglio avere ragione. Questa gente ci sostiene sempre, però stavano entrando dei giocatori e bisogna sempre sostenerli fino alla fine. I fischi sembravano per loro, magari erano rivolti a me e non è un problema: ho le spalle abbastanza larghe. Ma non è questione di avere ragione o torto: non volevo essere polemico, al contrario. Sono sempre dell’idea che questa squadra sta dando tutto quello che ha”.

Aveva detto che il Lecce deve imparare a stare nella partita. Oggi ha avuto risposte.

“Sì, il riferimento è un po’ a Gaspar. Penso che l’Udinese nel finale abbia fatto un tiro con Zaniolo, e gli abbiamo concesso il rigore: per il resto, parliamo di una squadra che ha vinto con tante squadre e stava bene. È un grande merito non concedergli niente”.

Cosa cambia questa vittoria?

“Niente. È ovvio che vincere può portare serenità e spigliatezza. Però sono davvero contento di questi ragazzi”.