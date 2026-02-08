C'è anche la firma di Lautaro: Inter sul 3-0 contro il Sassuolo al 50'
L'Inter fa 3-0 al Mapei Stadium al 50': a segno anche Lautaro Martinez. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, imperfetto il rinvio di testa da parte di Idzes, la palla arriva all'argentino che controlla di petto e scarica un gran sinistro in porta. Sassuolo tramortito.
