Terzo assist di Dimaro, colpisce anche Akanji: poker dell'Inter al Sassuolo. Rosso a Matic
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Sassuolo-Inter su TMW
Inter micidiale al Mapei Stadium, soprattutto sui calci piazzati. Ennesimo cross al bacio di Dimarco da corner, altra uscita imprecisa di Muric, Akanji da due passi appoggia in rete. Proteste eccessive di Matic, che viene espulso. Inter sul 4-0 contro il Sassuolo al 54'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile