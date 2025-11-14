Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, Biancolino: "Il soprannome 'pitone'? Ne avevo uno. Che scherzo al magazziniere"


Tommaso Maschio
Oggi alle 19:49Serie B
Tommaso Maschio

Il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino sarà uno dei protagonisti del numero di Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport in edicola domani. Il magazine ha infatti intervistato l’allenatore biancoverde come si legge in un’anticipazione pubblicata sui canali social che sottolinea il rapporto profondo fra Biancolino e la piazza.

“Ad Avellino c’è qualcosa di romantico che altrove non vedi. Raffaele Biancolino è l’unico allenatore che è stato anche bandiera in campo della squadra che allena. Di ex scorrendo le liste ne trovate tanti, vero: Chivu ha giocato e vinto con l’Inter, Pisacane ha lottato per il Cagliari, Fabregas ha chiuso la carriera a Como, ma da qui a definirli bandiere ce ne corre. - si legge sul profilo social di Sportweek - Biancolino è il secondo marcatore della storia biancoverde, ha guidato l’Avellino a quattro promozioni dalla C alla B da attaccante e ha fatto lo stesso l’anno scorso da allenatore. Sarebbero sei salti di categoria, se se ne conta anche uno da tecnico della Primavera. Dietro c’è una storia viscerale, a volte litigarella, scritta con la penna dell’amore”.

Spazio anche a qualche stralcio delle parole del tecnico irpino: “Quando ho messo quella maglia ho provato qualcosa di speciale, l’ho sentita subito mia. Lei mi ha dato tanto e io ho dato tanto a lei. - racconta Biancolino – Mi chiamavano ‘il pitone’ perché ne tenevo uno in casa. Un giorno lo portai in spogliatoio, lo misi nella cesta dei panni e feci uno scherzo al magazziniere”.

