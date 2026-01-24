Esclusiva TMW
Avellino, caccia a un attaccante dopo gli addii di Lescano e Crespi. Piace Di Serio
TUTTO mercato WEB
Giuseppe Di Serio potrebbe lasciare lo Spezia in questa sessione di mercato. Pur avendo segnato 6 gol in quest'ultimo anno e mezzo
(4 lo scorso campionato nell'Atalanta under 23) la società ligure pare abbia deciso di cederlo, al punto che già stasera partirà dalla panchina contro l'Avellino. Proprio i biancoverdi potrebbero assicurarsene le prestazioni avendo messo sul tavolo un contratto triennale. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Campania visto che è cresciuto nel settore giovanile del Benevento esordendo tra i professionisti con la maglia giallorossa
© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile