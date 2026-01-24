Esclusiva TMW Avellino, caccia a un attaccante dopo gli addii di Lescano e Crespi. Piace Di Serio

Giuseppe Di Serio potrebbe lasciare lo Spezia in questa sessione di mercato. Pur avendo segnato 6 gol in quest'ultimo anno e mezzo

(4 lo scorso campionato nell'Atalanta under 23) la società ligure pare abbia deciso di cederlo, al punto che già stasera partirà dalla panchina contro l'Avellino. Proprio i biancoverdi potrebbero assicurarsene le prestazioni avendo messo sul tavolo un contratto triennale. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Campania visto che è cresciuto nel settore giovanile del Benevento esordendo tra i professionisti con la maglia giallorossa