Avellino-Reggiana, le formazioni ufficiali: Dionigi sceglie Novakovich in attacco
Arrivano le formazioni ufficiali di Avellino-Reggiana, match delle 12:30 valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B.
Irpini che, rispetto all'1-1 di Pescara, scendono in campo con Palmiero e Besaggio al posto di Kumi e Sounas a centrocampo. In avanti, invece, spazio a Biasci anziché Lescano. Emiliani che cambiano solo una pedina rispetto alla vittoria nel derby contro il Modena: in avanti c'è Novakovic invece di Gondo.
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani; Palumbo, Palmiero, Besaggio; Insigne; Biasci, Crespi. Allenatore: Biancolino.
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Magnani; Marras, Bertagnoli, Charlys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. Allenatore: Dionigi.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile