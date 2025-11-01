Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana 1-1 al 45'. Insigne risponde all'autorete di Simic

Si è chiusa pochi istanti fa la prima frazione di gioco di Avellino-Reggiana, match delle 12:30 valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B. All'intervallo il risultato è sull'1-1 per l'autorete dell'irpino Simic e il gol del pari dei padroni di casa a firma di Roberto Insigne.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 11ª GIORNATA

In corso

Avellino-Reggiana 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A)

Sabato 1° Novembre

Ore 15:00 - Carrarese-Frosinone

Ore 15:00 - Padova-Sudtirol

Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli

Ore 19:30 - Palermo-Pescara

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova