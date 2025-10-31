Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 10^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 10^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Scalvini.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola, Pintus e Radunovic.
Squalificati: Obert.
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Grassi, Pezzella.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gosens, Kouame, Lamptey.
Squalificati: Viti.
GENOA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Akpa-Akpro, Unai Nunez, Kastanos.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Thuram, Bremer, Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Tomori, Pulisic, Rabiot, Gimenez.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Lobotka, Meret.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Oristanio, Valeri.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Albiol, Lusuardi, Stengs, Esteves, Maucci.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Ferguson, Angelino.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Satalino, Skjellerup.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Nkounkou, Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Nunziante.
Squalificati: nessuno.
