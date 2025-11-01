Sampdoria, Gregucci: "Con il Mantova con umiltà e compattezza. Non piangiamoci addosso"

"Dobbiamo vincere con umiltà, compattezza e voglia di rimanere sempre sul pezzo". Angelo Gregucci è pronto per la sfida contro il Mantova. Dopo il pareggio contro l'Empoli, i blucerchiati tornano fra le mura amiche per un match importantissimo ai fini della classifica: "Non è il tempo di piangerci addosso - ha esordito il mister in conferenza -. E' il tempo che qualcuno abbia opportunità e non possiamo sprecarla".

"Una valutazione che dobbiamo fare è che è la terza partita in otto giorni - ha proseguito -. Le valutazioni devono essere più certosine innanzitutto sui recuperi. La gara è sempre un aspetto importante. La classifica è palese e oggettiva. Il risultato è importante, la partita è importante contro un avversario che ha uno dei migliori allenatori di questa categoria. Quest'anno ha delle difficoltà ma siamo entrambi lì in basso e dobbiamo cercare di leggere bene la partita ma il Mantova". Un passo avanti in terra toscana dal punto di vista del gioco ma "con l'accortezza che quando hai l'intera settimana a disposizione si può rinforzare qualche idea. In questo caso invece il campionato ci tiene sul pezzo. Dobbiamo saper riconoscere il momento e dare risposte convincenti. Come? La strada è unica: riconoscere le difficoltà e attraversarle. Siamo un gruppo che lavora per un marchio importante e un pubblico meraviglioso. Dobbiamo dare il meglio ma metterci anche qualcosa in più. Dobbiamo valutare alcuni giocatori e vedere come stanno".

Buono l'ingresso in partita di Antonin Barak: "Quando dico il 'tutti insieme' intendo dire che chi ha giocato due gare da 90 minuti verrà valutato ma chi sta dietro è sempre un giocatore della Samp e se viene chiamato in causa devono essere importanti. Poi che Barak sia un giocatore importante è indubbio, così come il fatto che è entrato bene a Empoli". Infortunato Oliver Abildgaard ma è "ancora presto. Con tre partite in una settimana siamo focalizzati sull'avversario. Queste valutazioni andranno fatte in un altro momento». Cuni «ha fatto una buona prestazione, può fare ancora meglio ma cercheremo di dare opportunità all'intera rosa per dare risposte concrete".

Estanis Pedrola ha lasciato il campo al "Castellani" per infortunio ma "bisogna chiedere con dettaglio al comparto medico. E' indubbio che il ragazzo ha avuto un altro piccolo problema in un momento importante a Empoli. So che si è fermato, non so nello specifico quanto e come recupererà. Abbiamo visto lo storico degli infortuni. Non conosco lui nel dettaglio, mi devo fidare di professionisti del comparto medico. La cura psicologica la faremo in un altro momento. A noi interessa se lo abbiamo o no a disposizione". Sull'infermeria invece "noto con interesse che Pafundi ha ripreso al meglio, Altare sta facendo il suo percorso. Sugli altri infortunati non so dare referenze precise. Andrei ad invadere un campo che non vorrei invadere". Piena fiducia a Ghidotti, nonostante l'errore sul gol di Popov che ha sbloccato la gara del "Castellani" ma "ha la nostra piena fiducia e lui lo sa".