Udinese, Runjaic: "Dodici punti sono solidi, ma non abbastanza. Sulla gara di oggi..."
TUTTO mercato WEB
Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Dodici punti sono solidi ma non abbastanza, vogliamo continuare a farne. Siamo delusi della gara con la Juventus ma oggi siamo pronti per ottenerne dei nuovi, nonostante sappiamo che la partita di oggi sarà difficile".
Cosa serve oggi contro l'Atalanta?
"L'Atalanta è senza dubbio una squadra forte, con qualità. Va giocata una partita intensa, abbiamo bisogno di combattere e sarà una partita piena di duelli".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile