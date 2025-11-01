Udinese, Runjaic: "Dodici punti sono solidi, ma non abbastanza. Sulla gara di oggi..."

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Dodici punti sono solidi ma non abbastanza, vogliamo continuare a farne. Siamo delusi della gara con la Juventus ma oggi siamo pronti per ottenerne dei nuovi, nonostante sappiamo che la partita di oggi sarà difficile".

Cosa serve oggi contro l'Atalanta?

"L'Atalanta è senza dubbio una squadra forte, con qualità. Va giocata una partita intensa, abbiamo bisogno di combattere e sarà una partita piena di duelli".