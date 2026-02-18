Avellino, l'agente di Ballardini: "Trattativa nata negli ultimi giorni, aveva grande voglia di tornare"

"Siamo davvero felici, sia noi che il club. Il mister è molto felice di ricominciare ad Avellino, una grande piazza, con grande voglia di fare bene". Così Matteo Pepe, agente di Davide Ballardini, nuovo allenatore dell'Avellino, intervistato da Sport Channel 214.

Quando è nata la trattativa?

"È nata pochi giorni fa, quando ci siamo sentiti con il direttore sportivo Mario Aiello e con la proprietà. Abbiamo capito che c'era la possibilità di portare un profilo importante per la piazza e il direttore mi ha contattato il giorno dopo per completare l'operazione: c'era grande volontà di chiudere rapidamente l'affare".

C'è un accordo fino a giugno

"Esatto, il contratto è fino a giugno così entrambe le parti possono capire se l'intesa potrà andare avanti ancora. C'è la volontà, da parte di tutti, di fare un progetto importante per il futuro. Quando ho chiamato il mister mi ha dato subito la sua disponibilità: mi ha detto che aveva già visto alcune partite della squadra e che non poteva dire di no, aprendo immediatamente a questa possibilità".

Dopo tantissima Serie A, la nuova avventura in B: la voglia di panchina era tanta

"Sì, tantissima. Me l'ha sempre ripetuto in questi anni: è una bravissima persona oltre che un grande allenatore e ha colto subito l'opportunità di allenare in una grande piazza".